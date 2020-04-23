الاتحاد للطيران تشغل رحلات خاصة إضافية من أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تشغيل رحلات خاصة إضافية من أبوظبي إلى وجهات مختلفة على شبكة وجهاتها العالمية.

وتمنح هذه الرحلات الخاصة المقيمين الأجانب المتواجدين في الإمارات فرصة العودة إلى أوطانهم، وتسمح للشركة بنقل بضائع حيوية مثل المنتجات الطازجة، والأدوية والمستلزمات الطبية، ونقل المواطنين الإماراتيين المتواجدين خارج الدولة إلى أبوظبي.

ويمكن حجز هذه الرحلات عبر موقع الاتحاد للطيران أو عبر التطبيق الخاص بالهواتف المحمولة، أو عبر الاتصال بمركز التواصل الخاص بالاتحاد للطيران من داخل الإمارات، أو عبر وكيل السفر المحلي أو وكالة السفر الإلكترونية.

ما يجب على المواطنين الإماراتيين الراغبين بالعودة إلى الإمارات التواصل مع سفارة أو قنصلية الإمارات في مكان إقامتهم.

جدول الرحلات الخاصة، قابل للتغيير.

• أمستردام: 24، 25، 27، 29 أبريل و2، 6، 9، 13 أبريل

• بروكسل: 24، 26 أبريل و1 ،3، 8،10، 15 مايو

• برشلونة: 30 أبريل و7، 10، 14 مايو

• شيكاغو: 25 أبريل

• فرانكفورت: 25 أبريل و3، 10 مايو

• جاكارتا: 30 أبريل و7، 14 مايو

• كوالالمبور: 2 و9 مايو

• لندن هيثرو: 25، 29، 30 أبريل و2 ،6، 9، 13 مايو

• مانيلا: 24، 28، 30 أبريل و 1، 5، 7، 8، 12، 14، 15 مايو

• ملبورن: 24، 28 أبريل و1 ،5، 8، 12، 15 مايو

• سيؤول: 25، 28، 30 أبريل و2، 5، 7، 9، 12، 14 مايو

• سنغافورة: 28 أبريل و5، 12 مايو

• طوكيو ناريتا: 27 أبريل

• زيوريخ: 24، 26 أبريل و1، 3، 8، 10، 15 مايو