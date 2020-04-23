1.42 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 1.42 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 449 مبايعة بقيمة 860.69 مليون درهم منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 206.7 ملايين درهم و415 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 653.98 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 63 مليون درهم في منطقة أم الشيف تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 35 مليون درهم وثالثة في الحبية السادسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الخيران الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة جزيرة 2 .

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 152 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 503.19 ملايين درهم منها 37 رهن أراض بقيمة 465.95 مليون درهم و 30 رهن فلل وشقق بقيمة 37.25 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 186 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 60 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 53.13 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 16 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفا الأولى بقيمة 13 مليون درهم.