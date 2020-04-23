فلاي دبي لعملائها: أنتم وجهتنا المفضلة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة فلاي دبي اليوم فيديو شكر للعاملين في الخط الأمامي، وللمسافرين على شبكتها ولسكان دولة الإمارات العربية المتحدة على الدور الذي يقومون به خلال هذه الأوقات غير المسبوقة .

استعرض الفيديو الذي صوره موظفو فلاي دبي، بما فيهم الطيارين وأطقم الضيافة على الطائرة والمهندسين وكذلك أعضاء فريق خدمة العملاء قصصهم وكيف شهدت حياتهم تغيرًا، وعبروا فيه عن تطلعهم للمستقبل وإلى الأوقات التي ستجمعهم بالمسافرين.

وتعليقًا على الفيديو ، قال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "نهدي هذا الفيديو لعمال الخطوط الأمامية ، أولئك الذين ساهموا بالكثير وكل شخص شهدت حياته تغييرا في هذا الوقت. الفيديو مستوحى من شعبنا وامتنانهم الحقيقي للمساهمة الكبيرة التي يقدمها الجميع ".