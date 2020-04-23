"أسواق" مستعدة لإعادة فتح مراكزها التجارية في دبي بنسبة 100%

المصدر: دبي - بشار باغ

أكدت شركة "أسواق" المتخصصة في قطاع التجزئة، أن جميع مراكزها التجارية التي يبلغ عدها 11 مركزاً في دبي جاهزة بنسبة 100% لإعادة فتح أبوابها حال صدور القرار الحكومي الذي ينص على معاودة فتح مراكز التسوق.

وأشارت الشركة رداً على سؤال لـ "البيان" إلى أن مراكزها ملتزمة تماماً بالتعليمات والإجراءات الاحترازية الصادرة رسمياً عن الجهات الحكومية المعنية والخاصة بآليات عودة ممارسة الأعمال في حال صدور القرار.

وتحرص شركة "أسواق" على الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة وطبقت خلال الفترة الماضية عدة إجراءات وقائية لضمان صحة وسلامة الموظفين والعملاء في جميع فروع سوبرماركت "أسواق".