"ماجد الفطيم" تدرس توسيع خدمة التسوق الإلكتروني في الإمارات

المصدر: دبي - بشار باغ

تبحث مجموعة ماجد الفطيم، توفير خدمة التسوق الالكتروني للمنتجات الفاخرة والأزياء في مراكز تجارية أخرى تابعة لها في دولة الإمارات والمنطقة وذلك على غرار منصة التسوق عبر الانترنت لـ "مول الإمارات"، بحسب فؤاد منصور شرف المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعُمان)، مراكز التسوق، لدى "ماجد الفطيم العقارية".

وقال شرف في تصريحات لـ "البيان الاقتصادي": "في ماجد الفطيم نسعى دائما إلى تقديم تجارب متنوعة للمتسوقين من خلال المبادرات الخلاقة كخدمة (آخر الصيحات تصلكم حتى باب البيت) التي تعد دليلاً على قوة شراكاتنا مع العلامات التجارية وحرصنا على تقديم الأفضل لزبائننا".

وأوضح أن "مول الإمارات" أطلق مؤخراً منصة إلكترونية جديدة، تتيح للعملاء الذين ينتظرون تشكيلات ربيع وصيف 2020، مواصلة التسوق واختيار أحدث تصاميم علامات الأزياء والجمال الفاخرة المتوفرة في مركز التسوق. وقد بلغ عدد العلامات المشاركة في هذه المبادرة 22 الآن وسيتم عرض أكثر من 2,000 منتج، وستتم خلال الأيام القليلة القادمة إضافة علامات تجارية أخرى.

وتوفّر خدمة "آخر الصيحات تصلكم حتى باب البيت" لسكان دبي تجربة تسوق مريحة عبر الإنترنت، حيث يمكنهم الاستمتاع بتجربة تسوق افتراضية سلسة، واختيار ما يناسبهم من الكاتالوج الرقمي الخاص بهذه العلامات عبر الإنترنت، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمركز التسوق، فبمجرد قيام المتسوقين بتصفح المنتجات المعروضة واختيار القطع التي تناسبهم وإدخال بياناتهم الخاصة، سيقوم فريق المبيعات من العلامة التجارية بالتواصل مع العميل لتأكيد الطلب وتوفير وسيلة الدفع عبر الإنترنت من خلال إرسال رابط إلكتروني إلى العميل بحسب شرف.

وحول آليات تصيل المنتجات للعملاء قال شرف : بعد إتمام عملية الدفع عبر الرابط الإلكتروني، سيقوم فريق خدمة العملاء لدى مول الإمارات بإجراء عملية التوصيل إلى منازل العملاء مباشرة. وستتوفر هذه الخدمة للعناوين السكنية في دبي فقط، وسيتم توصيل كافة الطلبيات مجاناً ومن دون أي تلامس للحفاظ على صحة وسلامة المتسوقين.

وفيما يتعلق بأي خصومات وعروضات حصرية متوفّرة على المنصة أوضح شرف قائلاً : نسعى دائماً في "ماجد الفطيم" إلى تقديم تجارب متنوعة للمتسوقين من خلال المبادرات الخلاقة، كالمنصة الالكترونية التي تتيح للعلامات التجارية عرض منتجاتها. وتقوم المنصة الإلكترونية بتوفير الحرية التامة للعلامات التجارية الراغبة بتقديم الخصومات والعروض الخاصة.

تخفيف الأعباء

ورداً على سؤال حول آليات دعم المستأجرين في مراكز التسوق قال شرف: في كل بلد نعمل فيها، نحن ملتزمون بالتعاون ودعم الموردين والمستأجرين وشركاء التجزئة والسلطات الحكومية كي نتمكن من معالجة هذا الوضع. ولأننا ندرك مدى صعوبة هذه الأوقات على شركائنا من المستأجرين، نعمل معهم على التخفيف من الأعباء المالية الناجمة عن هذا الإغلاق المؤقت لمنشآتنا. وكي ندعمهم بكفاءة في هذه الأوقات، قمنا مؤقتاً بإيقاف تحصيل دفعات المستأجرين في هذه الفترة خلال الإغلاق المؤقّت المراكز.

وأضاف : بعد إقرار إعادة فتح مراكز التسوّق قريباً، ستتم دراسة الوضع عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها مصلحة العملاء والمستأجرين على حدّ سواء، من أجل توفير بيئة آمنة للجميع وتجربة تسوّق مميّزة.

تسوق افتراضي

ومع الدعم الكبير الذي تقدمه "ماجد الفطيم"، ستنقل عدة علامات تجارية في "مول الإمارات" مجموعاتها المتنوعة والمميزة وتعرضها عبر الإنترنت أمام المتسوقين، للتعرف عليها من خلال تجربة تسوق افتراضية سلسة، واختيار ما يناسبهم من الكاتالوج الرقمي الخاص بهذه العلامات عبر الإنترنت، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمركز التسوق. وبمجرد قيام المتسوقين بتصفح المنتجات المعروضة واختيار القطع التي تناسبهم، سيتم توصيلها إلى منازلهم مباشرة. وستتوفر هذه الخدمة للعناوين السكنية في دبي، وسيتم توصيل كافة الطلبيات مجاناً ومن دون أي تلامس للحفاظ على صحة وسلامة المتسوقين.

وبوجود مجموعة متنوعة من العلامات التجارية، ستكون لدى المتسوقين الكثير من الخيارات التي يمكنهم الحصول عليها عبر الإنترنت. وسيوفر الكاتالوج الرقمي العديد من أساليب الأزياء وفئاتها من أحدث تشكيلات أزياء ربيع وصيف 2020.

ويستطيع المتسوقون الباحثون عن أزياء تعبر عن شخصياتهم أن يجدوا طلبهم من مجموعة المجوهرات المصنوعة يدوياً والمستلهمة من روما لدى "بولغاري"، كما يمكنهم التعرف على أحدث تشكيلات "كارتييه" المستلهمة من الأجرام السماوية، أو المجوهرات الأصلية الفريدة من "روبيرتو كوين". إضافة لذلك تتوافر القطع الأنيقة والمتقنة التي تقدمها علامة "دوسول" المحلية، وأحدث منتجات علامة "تاغ هوير" للساعات السويسرية الفاخرة، بما في ذلك أحدث الساعات الذكية.

كما توفر مجموعة "ميو ميو" المحبوبة عدة خيارات من الأزياء النسائية الراقية، والتي تتكامل مع الأحذية المميزة من مجموعة ربيع وصيف 2020 المستلهمة من الطبيعة من "جيمي تشو"، فيما توفر علامة "إليزابيتا فرانشي" للأزياء النسائية الفاخرة أحدث مجموعاتها من تصاميم الموسم الجديد الأنيقة والفريدة. أما علامة الأزياء البريطانية الشهيرة "أول سينتس" فتحمل معها سحر شوارع مدينة نيويورك إلى دبي من خلال مجموعتها الجديدة المستلهمة من حياة المدن الصاخبة. وإلى جانب هذه العلامات التجارية، تتوفر منتجات مجموعة متنوعة من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء الفاخرة، بما فيها علامة الأزياء "ماريلا"، و"هاتشي" لمنتجات التجميل، و"ريموا" المختصة بصناعة الحقائب الفاخرة.