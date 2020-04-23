"هيئة الاتصالات" تتيح 6 تطبيقات طبية لخدمات الرعاية عن بعد في الإمارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، أنها أتاحت 6 تطبيقات معنية بالشئون الطبية، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لدعم المستشفيات والعيادات وتمكينها من تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد.

وقالت الهيئة في تعميم اليوم، إن التطبيقات تم إتاحتها بالتنسيق مع مشغلي الاتصالات في الدولة "اتصالات" و"دو" وذلك بصفة استثنائية على كافة الشبكات وحتى إشعار آخر.

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي لدعم الإجراءات الاحترازية في مواجهة انتشار فيروس "كوفيد – 19"، مشيرة إلى أن التطبيقات هي: "Mind Mina Telemedicine" و"NextGenGP Telehealth" و"vSee" و"OKADOC" و"doxy.me" و"GetBEE".

كانت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة زادت أخيراً تطبيقات التواصل والاجتماعات المجانية لجمهور المتعاملين من 5 إلى 9 تطبيقات، وهي "أفايا" و"سيسكو ويبيكس" و"زووم" و"سلاك" و"ميكروسوفت تيم" و"بلو جينز" و"سكايب للأعمال" و"بلاكبورد" و"غوغل هانغ آوت ميت".