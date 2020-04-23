إطلاق النسخة المطورة من النظام الذكي لبوابة الامارات لتقارير مالية الحكومة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة المالية في الإمارات، اليوم الخميس، النسخة المحدثة من نظام "بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة"، انطلاقاً من سعيها المستمر لتطوير النظم المالية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى العالمي.

وسبق للنظام أن أطلقته الوزارة لأول مرة في العام 2012، بهدف مواكبة المتطلبات المحدثة لدليل نظام إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي.

ويأتي إطلاق النسخة المحدثة بناءً على توصيات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وأعضاء المجلس من حكومات الإمارات ومصرف الإمارات المركزي.

وتعليقاً على ذلك، أكد سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد والميزانية أهمية التعاون البناء بين وزارة المالية وكافة الدوائر المالية بحكومات الإمارات لتطوير نظام ذكي لبوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، والذي يقوم بربط كافة النظم المالية الإلكترونية بالدوائر المالية في حكومات الإمارات بالنظام الإلكتروني المالي لوزارة المالية بطريقة سهلة وذكية من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال: "تحرص وزارة المالية على اتخاذ خطوات استباقية لمواكبة متطلبات الثورة الرقمية، وتطوير نظم إعداد التقارير المالية لتعزيز الشفافية وإتاحة بيانات إحصاءات مالية الحكومة لصناع القرار وراسمي السياسات المالية في الدولة للاستناد عليها في وضع البرامج والسياسات اللازمة في إطار السياسة المالية والاقتصادية للدولة." وأضاف سعادته: "تعتمد الوزارة مجموعة مبتكرة من الخدمات والمبادرات المالية الذكية الأكثر تطوراً على مستوى العالم، مما يجعلها واحدة من الجهات الحكومية الرائدة عالمياً في مجال توفير الخدمات المالية الذكية."

ويعتمد نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة على مبادئ الذكاء الاصطناعي من خلال جمع ومعالجة وإعداد البيانات والتقارير الإحصائية وفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي والمعايير المالية والمحاسبية الدولية المعتمدة، وذلك بهدف رفع فعالية وكفاءة آليات جمع وإعداد ونشر التقارير المالية للدولة من خلال بناء قاعدة بيانات مالية إلكترونية موحدة على مستوى الدولة، تضمن التكامل في المعلومات المالية لقطاعاتها المختلفة، لتوفير بيانات دقيقة ذات جودة عالية.

وتمكن قاعدة البيانات مالية الحكومة صناع القرار من التخطيط المالي السليم واتخاذ القرارات المناسبة والفعالة في إطار السياسة المالية والاقتصادية، إضافة إلى تمكين دولة الإمارات من الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وغيره، إلى جانب تعزيز منظومة البيانات التي تصب في تعزيز مؤشرات تنافسية الدولة على الصعيد الدولي، هذا وتمكن أيضاً المحللين ومستخدمي البيانات من دراسة تطورات العمليات المالية للحكومة وتحديد نسبة الإنفاق الحكومي حسب وظائف الحكومة.

وتم تطوير النظام وفق أفضل التقنيات الذكية وإضافة العديد من المزايا التقنية والفنية مما يمكن من معرفة حالة الربط وكفاءة عملية توفير البيانات لمواكبة أفضل المعايير الدولية لأمن المعلومات والأنظمة.

يشار إلى أن إحصاءات مالية الحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي، حيث أنها توضح الحجم الكلي للعمليات المالية الحكومية في الدولة، وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني، وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة، وتعتبر عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم، كما لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية.