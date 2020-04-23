دبي تحدّد اشتراطات إعادة افتتاح المراكز التجارية

المصدر: البيان الإلكتروني

حددت اقتصادية دبي، عدة اشتراطات وإجراءات لإعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال في دبي، بما يضمن استمرار الأعمال وفق أعلى المعايير الصحية التي تشمل التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر للمنشآت التجارية في الإمارة وذلك ضمن التدابير الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأظهرت وثيقة صادرة عن اقتصادية دبي حصلت "البيان" على نسخة منها، أن كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية المعلنة تشمل المراكز التجارية والأسواق المفتوحة، والمتاجر والسوبر ماركت ومتاجر البيع بالجملة والتجزئة والمحال الكبرى في دبي.

وتتضمن الاشتراطات تعقيم مراكز التسوق على مدار 24 ساعة يوميا، وإلزام المتسوقين بضرورة ارتداء كمامات الوجه والقفازات، مع ضرورة التباعد الاجتماعي على مسافة لا تقل عن 2 متر بين المتسوقين، بالإضافة إلى عدم تعدي كثافة التواجد في المصاعد عن 30% من مساحة المصعد، إلى جانب تخصيص غرف للعزل في المولات لعزل الحالات المحتملة، علاوة على تنظيم حملات توعية للموظفين حول الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب الوثيقة، فإن مراكز التسوق مطالبة، خلال خطة فتح الأسواق، مطالبة بالحفاظ على سقف الإشغال بنسبة 30٪ من المناطق المشتركة في المراكز التجارية، وضرورة وضع ملصقات على واجهة المتاجر توضح عدد الزوار المسموح بهم داخل المتجر وفق مساحة المتجر وبحسب قواعد التباعد الاجتماعي التي تضمن مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، كما أنها ملزمة بفتح جميع نقاط الدخول لتجنب الازدحام عند المداخل، لا سيما مع إجراء فحوصات صحية ربما قد تؤدي إلى طوابير طويلة.

وكشفت عن أنه لن يكون مسموحاً لكبار السن من المتسوقين والذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً والأطفال بين 3 أعوام إلى 12 عاماً بدخول المراكز التجارية، كما لن يسمح للمتاجر بإقامة العروض والتخفيضات السعرية لتفادي الازدحام خلال الفترة الأولى من خطة إعادة فتح الأسواق، إلى جانب توقف خدمة صف السيارة للمتسوقين، حيث ستتضمن الخطة إغلاق 75% من مواقف السيارات داخل المراكز التجارية، والسماح للمتسوقين بزيارة المراكز التجارية لمدة لا تزيد عن 3 ساعات فقط.

وشددت الوثيقة على ضرورة التأكد من أن منطقة المطاعم في المولات يمكنها استضافة 30% من كثافتها الاعتيادية بحيث تسمح بمسافة لا تقل عن مترين بين الطاولات، وفي حال تناول الطعام داخل المطاعم، فإنه يجب تنظيم المقاعد والطاولات وفق نسبة إشغال 30% من المطعم والحفاظ على مسافة لا تقل عن 6 أقدام بين الأشخاص في المطعم، كما يجب وضع لافتة حمراء للتنبيه على الراغبين في تناول الطعام بالعدد الأقصى المسوح لهم التواجد داخل المطعم، والتي يتم حسابها على أساس 4 أقدام لكل شخص. وتشترط الخطة ضرورة استخدام الأطباق البلاستيكية لمرة واحدة لدى المطاعم والاهتمام بتعقيم الطاولات والمقاعد بمطهرات تتضمن نسبة كحول لا تقل عن 75% عقب كل استخدام.

كما تتضمن الخطة أيضا حظر استخدام غرف تبديل وقياس الملابس، وتعقيم كافة قطع الملابس والإكسسوار والبضائع التي جرى تجربتها او لمسها، كما ستحظر المتاجر تجربة المنتجات الشخصية، وعدم السماح بتطبيق سياسات "إعادة المنتجات المباعة" للمنتجات الشخصية المباعة.

وأوضحت الوثيقة أن خطة إعادة فتح الأسواق في دبي تتضمن ضرورة تفعيل خدمات الدفع الذكية من خلال استخدام بطاقات الائتمان مع عدم رفض عملية الدفع النقدي من قبل المتسوقين، فيما تشترط على مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمتاجر الذهب والمجوهرات بضرورة ارتداء المتسوقين لكمامات الوجه والقفازات قبل دخول متاجر الذهب وخلال عملية تجربة المنتجات، وضرورة تعقيم كل منتج تم استخدامه قبل إعادة وضعه في منصات العرض.

وبحسب الوثيقة، على إدارات المراكز التجارية استخدام مكبرات الصوت الداخلية لتذكير المتسوقين على مدار الساعة بقواعد وآداب التسوق وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية، ووضع كافة اللافتات والعلامات التي تتضمن التعليمات الخاصة بالتدابير واتباع كافة التعليمات الحكومية في هذا الشأن.