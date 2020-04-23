دبي تعلن حزم دعم نوعية لشركاء المركز التجاري

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت سلطة مركز دبي التجاري العالمي، عن سلسلة من التدابير الهادفة إلى تحقيق الاستدامة لجميع الأعمال التجارية لشركائها.

وذلك في إطار التدابير الداعمة لقطاعات الأعمال المختلفة، التي تتبناها حكومة دبي، في مواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا».

وأعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، عن برنامج دعم شامل لتغطية القطاعات الرئيسة المرتبطة بالأعمال التابعة لسلطة المركز.

والذي يشمل قطاع الفعاليات، والمنطقة الحرة، ومتاجر التجزئة والعقارات التجارية، مع تقديم المساعدة الفعّالة الضرورية، لمواجهة التحدّيات الفورية التي يواجهها العملاء والتجّار، وبصورة خاصة، الأعمال التجارية الأكثر تأثراً.

وقال سموه: يتمتّع اقتصاد دبي بمرونةٍ كبيرةٍ وقدرةٍ على الصمود في وجه التقلّبات العالمية الشديدة. وستواصل دبي، بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقديم التدابير العاجلة، وتسخير الجهود الجماعية للحكومة والشركات والمجتمع، لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في ظل الوضع الحالي.

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