نجاح مذهل لطيران الإمارات على جبهة الشحن

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن نجاح كلٍ من طيران الإمارات و«دناتا» على جبهة عمليات الشحن الجوي وتجاوبهما التشغيلي مع الظروف العالمية الناجمة عن تفشي «كورونا» في العالم كان مذهلاً، ويبرهن على روح البراعة، والعمل الجماعي.

وأوضح سموه في رسالة داخلية إلى العاملين بالمجموعة حصلت «البيان» على نسخة منها، أنه منذ تعليق طيران الإمارات عمليات المسافرين عززت عمليات الشحن الجوي، فبالإضافة إلى جدول رحلات الشحن الذي يغطي 18 مدينة، أنشأت المجموعة شبكة شحن جديدة تتضمن 42 خطاً، بطائرات المسافرين البوينغ «777-300 ئي آر» لتنقل الشحنات فقط، لدعم تدفق السلع الأساسية موضحًا أنه تم نقل عمليات الشحن التابعة لطيران الإمارات مؤقتًا من «دبي وورلد سنترال» إلى مطار دبي الدولي فيما تواصل «دناتا» دعم عمليات الشحن الأخرى في «دبي وورلد سنترال».

وقال سموه إن طيران الإمارات ساعدت آلاف المسافرين على العودة إلى أوطانهم خلال الفترة الماضية بعد سماح السلطات على نقل المسافرين على بعض رحلات الشحن موضحًا أن فرق الخدمات الأرضية والتموين تتولى عبر كافة العمليات الدولية في «دناتا» تلبية كافة المتطلبات الخاصة من جانب العملاء من الناقلات الجوية، فيما تنخرط فرق العمل المختصة بالشحن في مناولة ونقل الأدوية والمستلزمات الطبية والسلع الضرورية الأخرى.