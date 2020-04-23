دبي تُغيث 13 سفينة سياحية تحمل 39 ألف شخص

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

استقبلت دبي في ميناء راشد 13 سفينة سياحية عملاقة خلال الفترة الماضية كانت عالقة بالمنطقة، بعد إغلاق حدود الدول بسبب تفشي وباء «كورونا»، كانت تقلّ 39 ألف شخص، منهم 29 ألف سائح و10 آلاف من الطواقم البحرية.

ونفذت فرق عمل وطنية عملية مغادرتهم للدولة بكل انسيابية إلى أوطانهم، ما يؤكد قدرة دبي وإمكاناتها في التعامل مع الحالات الطارئة، والتحديات العالمية بكل أشكالها والتزامها بالنهج الإنساني والمبادرات الحضارية، التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وتمت عملية استقبال وإجلاء المسافرين وسط تدابير احترازية ووقائية من فحوصات وعمليات تنظيف وتعقيم شامل لكل المرافق وفقاً لأعلى المعايير الصحية والمبادئ التوجيهية المعتمدة.

وأعلنت مراسي «بي آند أو» الذراع التشغيلية لموانئ دبي العالمية، أن العملية تمت بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري وهيئة الطيران المدني وطيران الإمارات وفلاي دبي وجمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وهيئة الصحة.

وقال محمد المناعي، الرئيس التنفيذي لمراسي «بي آند أو»، والمدير التنفيذي لميناء راشد، إن عملية الإحلاء تمت عبر طيران الإمارات وفلاي دبي، مشيراً إلى أن 80% من الركاب أوروبيون وأن معظم شركات السفن أوروبية، وأن الموجود حالياً في الميناء 7 سفن في حين تم مغادرة السفن الأخرى إلى وجهاتها الأصلية.

ويتمتع ميناء راشد بالقدرة على الاستقبال والتعامل مع سبع سفن سياحية عملاقة في آن واحد.