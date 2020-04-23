«الأوراق المالية» تُغرّم 3 شركات 210 آلاف درهم

المصدر: (أبوظبي – البيان)

غرمت هيئة الأوراق المالية والسلع، 3 شركات مرخصة من قبلها نحو 210 آلاف درهم بسبب مخالفتها النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع.

وأوضحت الهيئة في تعميم، أمس، أنها غرّمت شركة «الانكيت غلوبال ريسورسيز» نحو 100 ألف درهم بسبب عدم قيام الشركة بتزويد الهيئة بتقرير الملاءة المالية، كما غرمت «دي بي إف إس للسلع» 100 ألف درهم لذات السبب.

ونوهت الهيئة إلى تغريم «أراب غلوبال كوموديتيز» نحو 10 آلاف درهم لعدم التزام الشركة بالحفاظ على نسبة الملاءة المالية المقررة قانوناً بالمخالفة للنظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع.