«إينوك» تقترب من تشغيل توسعة مصفاة جبل علي

المصدر: دبي – وائل الخطيب

تقترب شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» من الانتهاء من تشغيل مشروع توسعة مصفاة التكثيف بجبل علي التي تبلغ تكلفتها أكثر من مليار دولار وفق ما ذكرته مجلة النفط والغاز أمس.

وقالت المجلة نقلًا عن شركة «تكنيك» التي أفادت في منشور لها في حسابها الرسمي في «ليكند إن» إن التوسع، الذي تضمن إضافة وحدات جديدة وبنية تحتية على مساحة أكبر من 6 ملاعب كرة قدم لزيادة قدرة معالجة المصفاة إلى 210 آلاف برميل في اليوم من 140 ألف برميل في اليوم، استكمل الاختبار النهائي.

وإلى جانب لعب دور رئيسي في مساعدة «إينوك» على تلبية الطلب المحلي المتزايد في الإمارات على الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الوقود المحلي، يشكل التوسع المقترح للمصفاة أيضًا جزءًا من التزام الشركة بزيادة قائمة المنتجات النفطية المتاحة للتصدير إلى الأسواق الدولية بحسب تقرير المجلة. وقال التقرير إنه مع ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة بنحو 9% سنويًا،