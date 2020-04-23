«أمانات» نحو القيد في سوق أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تبحث الجمعية العمومية لشركة أمانات القابضة، الثلاثاء المقبل، تعديل النظام الأساسي ليصبح مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في أبوظبي، ومنح مجلس الإدارة الحق في إنشاء فروع ومكاتب وتوكيلات للشركة داخل الدولة وخارجها وفقًا لطلب مساهمين يملكون أكثر من 10% من رأس المال.

وستفوّض الجمعية مجلس الإدارة لتنفيذ توصيات الجمعية العمومية خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها بمخاطبة هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية للحصول على الموافقات اللازمة لشطب قيد إدراج الشركة في سوق دبي المالي، وإعادة إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما ستبحث الجمعية توزيع أرباح نقدية بواقع 2.2% من القيمة الاسمية، والترخيص لأعضاء المجلس بالاشتراك في أعمال منافسة للشركة، وأن يتاجروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في كل أو أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة. وأغلق سهم «أمانات» أمس، مرتفعاً 1.5% إلى 0.67 درهم بعد التداول على 1.3 مليون سهم بقيمة 894.8 ألف درهم من خلال 42 صفقة.