أبوظبي تحدّد اشتراطات إعادة افتتاح المراكز التجارية

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أنها تبحث مع شركائها إمكانية إعادة فتح مراكز التسوق تماشياً مع خطة حكومة أبوظبي لاستئناف الأنشطة الاقتصادية تدريجياً، كما تدرس الدائرة الخيارات المتاحة والتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص.

وتشمل مشاورات الدائرة مع الشركاء تقييم كافة المبادئ التوجيهية وشمولية التدابير التشغيلية لضمان صحة وسلامة المتسوقين.

وأصدرت الدائرة تعميما إلى مديري المولات والمراكز التجارية بالمتطلبات والاشتراطات اللازمة لإعادة افتتاح المولات والمراكز التجارية بعد الحصول على الموافقات.

وأشار التعميم إلى أن ساعات العمل للمولات ستكون من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى التاسعة مساء باستثناء السوبر ماركت والصيدليات ومحلات الصرافة المسموح لها من التاسعة صباحا إلى الثانية عشرة منتصف الليل.

وطالب التعميم بتقييدات على بعض الأنشطة التجارية والخدمات مثل السينما والنوادي الرياضية ومراكز الترفيه، وشدد على إغلاق مناطق الجلوس العامة والمصليات وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمول إلى 30% ومنع من يزيد على ستين عاما من الدخول، والسماح لعمل المطاعم بسعة 30% كحد أقصى والسماح لأربعة أشخاص فقط لكل طاولة مع اعتماد مسافة تباعد 2.5 متر كحد أدنى بين الطاولات.

وطالب التعميم بإجراءات خاصة بالمراكز لتجارية أولها إلزامية الكمامات والقفازات لكافة الزوار، وحث المتسوقين على إحضار الأكياس الخاصة بهم، وإدارة مواقف السيارات بحيث يتم تقييد السعة إلى النصف ويسمح لثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة، وإيقاف خدمات صف السيارات وغسيل السيارات ووجود مداخل ومخارج منفصلة وتركيب أجهزة التعقيم والكشف الحراري على المداخل ومنع دخول من تزيد درجة حرارتهم على 38 درجة والتعقيم الدوري لكافة أرجاء المول والنقاط التي يلسمها المتسوقون بما فيها السلالم المتحركة، وتشجيع استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية، واشترط التعميم أن تكون المصاعد متاحة فقط لذوي الإحتياجات الخاصة بسعة شخصين فقط، وتحديد علامات على السلالم المتحركة والأرضيات لضمان التباعد الاجتماعي وتعطيل جميع شاشات اللمس وتوفير طاقم المسعفين طوال ساعات العمل.

كما حدد التعميم إجراءات خاصة بالمستأجرين أولها إلزام الموظفين باستخدام الكمامات والقفازات وتبديلها بشكل متكرر ن وإجراء فحص كوفيد 19 لكافة الموظفين قبل إعادة إفتاح المركز التجاري، وفحص درجة حرارة الموظفين يوميا عند دخول المركز التجاري ومراقبة درجة الحرارة دوريا خلال ساعات العمل وتعقيم المتاجر يوميا وبشكل دوري خلال اليوم والتحكم بازدحام المتجر على أن لا يزيد على شخص واحد لكل 5 أمتار مربعة، وتشجيع استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية، ولايسمح بالاستبدال أو الاسترداد وتعقيم عربات التسوق قبل وبعد كل استخدام، وتقييد بعض الأنشطة والممارسات مثل تجربة مستحضرات التجميل والعطور والأحذية وإغلاق غرف قياس الملابس كليا، وتعقيم المطاعم بشكل يومي بما في ذلك الطاولات والمقاعد بعد كل استخدام واعتماد أدوات مائدة تستخدم لمرة واحدة فقط وتوفير معقمات اليد عند مناطق الدفع.

واشترط التعميم للصالونات بأن تقدم خدمات الشعر والأظافر مع استقبال الزبائن بمواعيد فقط من غير انتظار والتقيد بإرشادات التباعد الإجتماعي.

واختتم التعميم مؤكدا ضرورة أن تتقيد جميع المراكز التقيد بهذه الإجراءات الإحترازية، موضحة أن هذه الإجراءات تبقى سارية المفعول إلى حين صدور تعميم آخر.