جولة تفتيشية على أسواق أبوظبي خلال 22 يوماً

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

بلغ إجمالي الجولات التفتيشية التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية على منشآت بيع وتناول الأطعمة والأندية الرياضية والمراكز التجارية منذ نهاية مارس حتى الاثنين الماضي (22 يوماً) نحو 27 ألفاً و563 جولة، وفقاً لمسح إحصائي لـ«البيان الاقتصادي».

وجاءت فئة المطاعم والمقاهي وعربات الأكل المتنقلة في مقدمة المنشآت التي شملتها الجولات بعدد 13 ألفاً و842 جولة تشكل حصة 50% من إجمالي الحملات التفتيشية، وجاءت منافذ بيع الخضروات والفواكه ثانية بنحو 7844 جولة تفتيشية وبنسبة 28.5%، تلتها الأندية الرياضية وصالونات النساء بعدد 3593 جولة تفتيشية وبحصة 13%، ثم الصيدليات بنحو 2093 جولة تفتيشية وبحصة 7.5% من الجولات التفتيشية، تلتها 1843 جولة تفتيشية على البقالات بحصة 6.7%.

وأسفرت الجولات عن توقيع عقوبات على المحلات المخالفة بلغت 253 عقوبة تنوعت بين إغلاق ومخالفة وإنذار. وبلغ عدد المنشآت المغلقة 6 محلات ومطاعم وأندية، كما تم توجيه 22 مخالفة إضافة إلى 225 إنذاراً.

وانخفضت قرارات الإغلاق والإنذار والمخالفات بين 16 إلى 18 أبريل، إلا أنها عادت للارتفاع يومي 19 و20 أبريل، حيث جرت خلال اليومين 2173 حملة تفتيشية أسفرت عن صدور قرارات بإغلاق 3 محلات وتوجيه مخالفات لنحو 4 محلات ومراكز، إضافة إلى 16 إنذاراً.

وكثفت الدائرة حملاتها التفتيشية على الأسواق بدءاً من يوم 30 مارس الماضي الذي تزامن مع ظهور تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، حيث تلقت شكاوى من مستهلكين بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات.

وخلال الفترة من 30 مارس إلى 18 أبريل نظمت الدائرة نحو 24 ألفاً و849 جولة منها 19784 جولة تفتيشية. ووجهت الدائرة مالكي ومديري محلات الصرافة وتحويل الأموال العاملة بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وحددت الدائرة في تعميم أمس 3 ضوابط يجب الالتزام بها، أولها ضرورة تطبيق تدابير التباعد الجسدي بين الزبائن والمتعاملين والفصل بينهم في المحلات، وثانيهما وضع علامات على الأرضيات داخل المحلات وأمام الكاونترات، وثالثاً تطبيق إجراءات التعقيم للموظفين قبل الدخول لمباشرة العمل وتعقيم أسطح الكاونترات بشكل متواصل.