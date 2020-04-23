42 ألف متدرب بأكاديمية تنظيم الاتصالات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن ما يزيد على 42 ألف متدرب من 83 دولة استفادوا من البرامج التدريبية المجانية التي تقدمها أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات (الأكاديمية الافتراضية سابقاً)، خلال الأسبوع الأخير من مارس، محققة نسبة ارتفاع كبيرة في عدد المتدربين، ما يبرهن نجاح الأكاديمية كحل عصري للراغبين في تطوير قدراتهم ومعارفهم الذاتية والمهنية، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم.

وقال حمد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة بالعمل على استشراف المستقبل والاستعداد له، عمدت الهيئة إلى وضع الحلول المبتكرة التي تساهم في تعزيز عمليات التنمية وتطوير الكوادر البشرية بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة التي يتميز بها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة، وفي هذا الصعيد قامت الهيئة بإطلاق وتطوير الأكاديمية التي تقدم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية المتطورة مجاناً.

وأضاف: في ظل التوقف الشبه كامل للمراكز التدريبية والتعليمية في معظم دول العالم، كانت أكاديمية هيئة تنظيم الاتصالات حلاً في متناول الآلاف من الراغبين في التدريب. وتؤكد الأرقام التي حققتها الأكاديمية مدى حاجة المجتمعات الإنسانية لمثل هذه الحلول.