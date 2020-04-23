دورات لموظفي «دبي للسياحة» عبر الإنترنت

المصدر: (دبي ـ البيان)

توفر دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، لموظفيها فرصة لتعزيز وتطوير مهاراتهم المهنية وتوسيع نطاقها من خلال مجموعة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت في الوقت الذي يواصلون فيه العمل من المنزل في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وتتوفر الدورات التدريبية باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن الالتحاق بها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بكلية دبي للسياحة، التابعة للدائرة.

ويمكن لموظفي الدائرة الالتحاق بالدورات التدريبية بحسب اختيارهم. وأكثر من 30% منهم يشاركون في الدورات بشكل يومي، وتصل معدلات إتمام الدورات إلى 85%. وهذه النسبة ممتازة بالمقارنة مع مثيلاتها على نطاق عالمي.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: لدينا برامج عبر الإنترنت متميزة ومعتمدة منذ وقت طويل حتى قبل ظهور فيروس كورونا، ولهذا، فإن لدينا الخبرة التدريبية اللازمة لتعميم هذه التجربة على موظفينا في وقت يتطلب منا التباعد الاجتماعي.