إعلان الفائزين ببرنامج «ستارت إي دي» لريادة الأعمال للشباب

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت منصة «ستارت إيه دي»، مسرعة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، والمدعومة من شركة «تمكين»، عن أسماء الفائزين في برنامج ريادة الأعمال للشباب، والذي استمر لمدة 3 أشهر. وتم اختيار الفائزين بعد تقديم 17 مشروعاً أمام لجنة تحكيم البرنامج خلال عرض عبر الإنترنت هذا الأسبوع.

وتم تكريم ثلاثة مشاريع بمنحهم مكافأة نقدية بقيمة 5000 دولار ، حيث فازت «سولارغريد إكس»، وهي منصة تسمح للأفراد بامتلاك وكسب عائد استثماري من خلال الألواح الشمسية، بالجائزة الأولى بقيمة 3 آلاف دولار.

وحصل «فينلكت»، وهو تطبيق لمحو الأمية المالية، على الجائزة الثانية بقيمة 1500 دولار، كما فازت منصة «بيست باي» للتجارة الإلكترونية المتخصصة بمحاربة هدر الطعام بالجائزة الثالثة بقيمة 500 دولار. وأخيراً، تم ترشيح شركة «جاجد» الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا التعليم لجائزة التأثير الوطني لصندوق الوطن.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: «يمثل تعزيز مشاركة الشباب في العمل من أجل البيئة والمناخ إحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة، لذا تحرص بشكل دائم إطلاق ورعاية مبادرات وبرامج وفعاليات من دورها تعزيز القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب وتسهم في تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس».

وأضاف: في إطار اهتمامنا بفئة الشباب نسعد في وزارة التغير المناخي والبيئة بدعم برنامج ريادة الأعمال للشباب للسنة الثالثة على التوالي، مشيراً إلى أن النسختين الماضيتين شهدتا عدداً كبيراً من المشاريع الابتكارية.