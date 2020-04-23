فنادق رأس الخيمة تستعد للتعافي عبر «ابق آمناً»

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

تعمل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة في الإمارة لإطلاق برنامج اعتماد يستهدف مزودي خدمات الضيافة في رأس الخيمة، يستند إلى مجموعة إجراءات تطبقها مختلف أقسام الفنادق، وتقييم رسمي لدى بدء مرحلة التعافي من تداعيات «كوفيد 19».

ويهدف برنامج شهادة الاعتماد لفنادق رأس الخيمة «ابق آمناً»، إلى استعادة الثقة وتعزيزها بالقطاع السياحي في الإمارة بمجرد رفع القيود اللازمة عن حركة السفر، وتشمل الإجراءات عمليات تعقيم شاملة للفنادق سيتم إجراؤها بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة القائمة حالياً على تطبيق برنامج التعقيم الوطني في الإمارة، إضافة إلى إجراءات خاصة بخدمة النزلاء والتعامل معهم، والتفاعل بين الموظفين، ورفع معايير النظافة والتعقيم، إضافة إلى عدة إجراءات تشغيلية يجب اتخاذها في مرحلة التعافي.

وأوضح راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: لدى حصولها على الشهادة، ستحظى الفنادق باعتماد الهيئات الحكومية المعنية، وبالتالي تعزيز ثقة الجمهور بالخدمات التي تقدمها، ورغم الظروف الاستثنائية الراهنة، يحتفظ قطاع السفر بمرونته وقدرته على التعافي.