موانئ العالم تشارك الإمارات في نشر «أصداء الأمل»

المصدر: أبوظبي - البيان

استقطبت مبادرة «أصداء الأمل»، التي أطلقتها موانئ أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، مشاركة العديد من الموانئ الإقليمية والعالمية، في إطار حرصها على تقديم رسائل الدعم والتقدير لجهود العاملين في الخطوط الأمامية في مواجهة انتشار وباء (كوفيد19-) حول العالم.

ودعت المبادرة جميع الموانئ حول العالم لإطلاق أبواق السفن لمدة 15 ثانية كل مساء، تقديراً لجهود العاملين في القطاعات البحرية والرعاية الصحية وكل المجالات الحيوية الأخرى، الذين يواصلون تأمين احتياجات مجتمعاتهم.

وحظيت المبادرة باستجابة قوية من موانئ الدولة، وانضم إليها ميناء جيزان في السعودية، وميناء الشعيبة في الكويت، وميناء خليفة بن سلمان في البحرين، وميناء خور الزبير في العراق، وكذا ميناء طرابلس في لبنان، كما انضمت موانئ مصرية. وعبّرت العديد من الموانئ الأوروبية عن تضامنها بلفتة مماثلة مثل ميناء أنتورب، وروتردام، وفوبانن، وموناكو، وبرشلونة، إضافة إلى موانئ في ألمانيا.

وقال معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: منحت مبادرة أصداء الأمل المجتمعات في المنطقة وحول العالم باعثاً يومياً يؤكد وقوفنا معاً متكاتفين لنتغلب على التحديات لمواجهة الوضع الراهن لجائحة (كوفيد-19)، ونستلهم الإصرار والتفاني من العاملين بالصفوف الأمامية لنواجه بقوة كلاً على جبهته، ففي الوقت الذي تتعطل فيه أغلب جوانب الحياة ضمن تداعيات الوباء، يستمر وصول الأغذية والمواد الطبية والرعاية الصحية وكال مستلزمات الحياة الأساسية إلينا بفضل شجاعة والتزام فرق الرعاية الطبية، وقوى الأمن الداخلي والعاملين بالموانئ وجميع العاملين في كل القطاعات الحيوية الأخرى، لذا سنستمر في إطلاق أصداء الأمل كل مساء تكريماً لتضحياتهم.

وأعلن اتحاد الموانئ البحرية العربية في بيان رسمي عن دعمه للمبادرة، كما دعت المنظمة البحرية الدولية أعضائها من ممثلي 174 دولة عضو بالأمم المتحدة لتبني المبادرة، ما أعطاها دفعة قوية وأسهم في نشرها عالمياً. وستستمر موانئ أبوظبي والموانئ الأخرى المشاركة في مبادرة «أصداء الأمل» في إطلاق أبواق السفن يومياً في تمام الساعة 6:30 مساء لحين انتهاء جائحة (كوفيد19-).