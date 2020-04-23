مطارات دبي تدعم شركاء الأعمال وتخطط لإعادة التعبئة التدريجية

المصدر: دبي - البيان

تعمل مطارات دبي بشكل وثيق مع شركائها في مجال الطيران والأعمال وتخطط لإعادة التعبئة التدريجية بمجرد رفع قيود السفر المتعلقة بجائحة (كوفيد - 19). وضمن إطار الجهود لاستقرار الأعمال، تم تزويد شركاء الطيران والمستأجرين وأصحاب الامتياز بتفاصيل برنامج المساعدة الذي وافقت عليه مطارات دبي.

واستجابت مطارات دبي بشكل حاسم لأزمة (كوفيد - 19) وهي من بين أولى شركات تشغيل المطارات التي تقترح مساعدة جادة لشركات الطيران والشركاء التجاريين.

ويشمل البرنامج، الذي ينطبق على الفترة من 1 مارس إلى 31 مايو، التنازل عن %100 من الحد الأدنى من الضمانات أو الرسوم المعادلة للشركاء الذين طُلب منهم وقف النشاط أو التداول بسبب تعليق عمليات المطار نتيجة للوباء العالمي. وبالنسبة للشركاء الذين حافظوا على عمليات جزئية، يجري اتخاذ تدابير أخرى لمعالجة انخفاض نشاط الطيران، بما في ذلك إعادة الجدولة والتعديلات المالية الأخرى.

وقال يوجين باري، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مؤسسة مطارات دبي: من الأهمية بمكان أن نحمي ونحتفظ بعلاقاتنا في مجال الطيران والأعمال، والتي تم بناؤها بعناية على مدار عدة سنوات، ونضمن أن يكون داعمو الإيرادات ومزودو الخدمات لدينا في وضع يمكنهم من إعادة التعبئة، بما يتوافق مع الموافقات من السلطات الاتحادية.

وقد اتخذنا عددًا من الإجراءات غير المسبوقة للتخفيف من تأثير (كوفيد-19) على أعمالنا الخاصة، وكذلك تأثيرها على شركائنا، من خلال تقديم المساعدة الواضحة والهادفة لشركائنا في الأعمال في هذه الأوقات، نحن واثقون من أننا سنعاود الانبعاث مجددًا لمواصلة تقديم أعلى مستويات الضمان والخدمة في مشهد تجاري جديد، حيث يلعب مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي دورًا رائدًا.

إن مستقبلنا مشترك ويعتمد على قدرتنا على الحفاظ على العلاقات الجوهرية، ولكن أيضًا على التكيف مع الظروف غير المسبوقة والسلوكيات الجديدة.

وتم في 24 مارس 2020 تعليق رحلات المسافرين في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، باستثناء رحلات العودة إلى الوطن. ويبقى التعليق ساريًا حتى إشعار آخر.