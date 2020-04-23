خدمات «فزعة» لموظفي ومتعاملي غرفة أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أبرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية بشأن خدمات برنامج «فزعة». وقع المذكرة محمد المهيري مدير عام غرفة أبوظبي والمقدم أحمد بوهارون المدير العام عضو مجلس إدارة الصندوق، لتوفير خدمات برنامج «فزعة» لمتعاملي غرفة أبوظبي وموظفيها.

وسيستفيد من برنامج «فزعة» أعضاء الغرفة الذين لديهم عضوية سارية والعاملين في إمارة أبوظبي «أبوظبي-العين-الظفرة» في مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء التجارية، الصناعية، المهنية ومبدعة، ويستثنى من ذلك نشاط مبيعات الجملة والتجزئة وكذلك القطاع الحرفي، على أن تقتصر الفائدة على الشركات وتمنح عضوية بطاقة «فزعة» إلى الفئات التالية: مالك الشركة بنسبة 100%، شريك في الشركة بنسبة 51%، شريك في الشركة بنسبة %49، رئيس مجلس إدارة الشركة، مدير عام الشركة.

وتشمل قائمة المستفيدين العاملين في غرفة أبوظبي وجميع أفرعها بعقود دائمة أو عقود مؤقتة. كما تتضمن قائمة المستفيدين رواد المستقبل الفائزين في مختلف فئات جائزة رواد المستقبل التابعة للغرفة، المقيّمين المشاركين في عملية تقييم وثائق الشركات والمؤسسات المشاركة في جائزة الشيخ خليفة للامتياز، الشركات والمؤسسات الفائزة في مختلف فئات جائزة الشيخ خليفة للامتياز.