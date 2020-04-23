خدمات غرفة الشارقة 24 ساعة في رمضان

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن تحديد مواعيد استقبال المعاملات بمختلف الأقسام خلال شهر رمضان المبارك في مقرها الرئيسي والفروع التابعة لها، والتي ستكون على مدار 24 ساعة حيث يستطيع المتعامل التقديم على كافة الخدمات المتاحة على منصاتها الذكية عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقها الذكي في أي وقت.

حيث عملت الغرفة في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حرصاً على سلامة موظفيها ومتعامليها، وتماشياً مع التدابير الاحترازية التي تطبقها دولة الإمارات نظراً للتطورات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد 19) على تطبيق نظام العمل عن بعد، فضلاً عن تعزيز منظومتها الرقمية، من خلال تسهيل وتبسيط إجراءاتها محققة نسبة 100% في التحول الذكي في خدماتها الأساسية المقدمة للعملاء، والتي تشتمل على إتمام معاملات شهادات المنشأ والتصديقات والعضويات، إضافة إلى تصديق المعاملات إلكترونياً عوضاً عن الحضور الشخصي إلى مقر الغرفة الرئيسي والفروع التابعة، وتشمل المعاملات التي يتم تصديقها إلكترونياً صحة التصديق على التوقيع والكفالة الشخصية وإذن القاصر واستخراج صورة طبق الأصل وموافقة ولي الأمر والمعاملات الخارجية إلى جانب إمكانية الدفع الإلكتروني من خلال بطاقة الائتمان أو الدفع المسبق من حساب الشركة المسجلة.