«سيدات أعمال دبي» يطلق برنامجاً تدريبياً تفاعلياً

المصدر: (دبي - البيان)

كشف مجلس سيدات أعمال دبي، عن الاستراتيجية المتكاملة التي أطلقها مؤخراً، ضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذها للحد من تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) على أعضائه، حيث بدأ المجلس بتنفيذ برنامج تدريبي تفاعلي، يتضمن عقد 51 ورشة تدريبية عبر تقنيات الاتصال المرئي على مدار شهر ونصف الشهر، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات الداعمة لمجتمع الأعمال، وتغطي كافة المسائل المتعلقة بتعزيز تنافسية ومهارات أعضاء المجلس، ومجتمع الأعمال في ظل الظروف الراهنة.

ونفذ المجلس منذ انطلاق البرنامج في أواخر مارس الماضي وحتى منتصف أبريل الجاري 31 ورشة عمل وندوة إلكترونية، وسيستمر حتى منتصف مايو.

وأكدت الدكتورة رجاء القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار الحرص على توفير كافة أشكال الدعم لسيدات الأعمال، لمساعدتهن على تجاوز كافة التحديات التي تواجههن عبر تسليحهن بالمعرفة والمهارات اللازمة في هذه المرحلة، من خلال الاستفادة من الشراكات المختلفة، فضلاً عن عقد شراكات جديدة لتنظيم ورش تدريبية تفاعلية بالاستناد إلى البيئة الرقمية المتطورة التي عمل المجلس على تعزيزها على مدار السنوات الماضية، تماشياً مع النهج الحكومي لإمارة دبي.