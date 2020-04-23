استكمال الدورة الثانية من «ستارت آب»

المصدر: (دبي- البيان)

استكملت الدورة الثانية من برنامج «ستارت آب بوت كامب» الخاص بالشركات الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا المالية في دبي متطلبات مسرّع الأعمال، الذي تضمن 10 شركات ناشئة من دولة الإمارات وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية والهند وفنلندا ومصر وأوزبكستان وجنوب أفريقيا وكازاخستان ولبنان، ما يمثل تضاعفاً في عدد الدول التي تمثلت في الدورة الأولى من البرنامج، ما يعكس جاذبيته العالمية.

وقد أثبت البرنامج صدارته وكفاءته، من حيث زيادة مشاركة الشركاء، محققاً أكبر عدد من اختبارات الحلول والمفاهيم الابتكارية على الإطلاق، حيث ارتفعت من تسعة اختبارات في عام 2019 إلى أكثر من 40 اختباراً هذا العام.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: على الرغم من تحديات انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) غير المسبوقة التي تواجه المجتمع العالمي، استطعنا أن نبقى ثابتين في التزامنا بتطوير شركات ناشئة جديدة ومبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية بمركز دبي المالي العالمي، من خلال شراكتنا الإستراتيجية مع برنامج «ستارت آب بوت كامب».

وتعكس الإنجازات التي حققتها الدورة الثانية مدى تركيزنا على قيادة مستقبل القطاع المالي، حيث وفرنا منصة مثالية للنمو لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في المنطقة. وقال لارس بوش، الرئيس التنفيذي لبرنامج «ستارت آب بوت كامب» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد طوّر برنامج «ستارت آب بوت كامب» أكبر شبكة من مسرّعات التكنولوجيا المالية في العالم».