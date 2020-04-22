دبي تغيث 13 سفينة سياحية تحمل 39 ألف شخص

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

استقبلت دبي 13 سفينة سياحية كانت عالقة بالمنطقة تحمل ما يقارب 39,000 راكب بواقع 29 ألف سائح و10 من الطواقم البحرية وذلك لتسهيل عملية خروجهم ومغادرتهم للدولة بكل انسيابية إلى أوطانهم، ما يؤكد قدرة دبي وإمكاناتها في التعامل مع الحالات الطارئة، والتحديات العالمية بكافة أشكالها، والنهج الإنساني والمبادرات الحضارية التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وتنفيذاً لتوجيهات حكومة دبي بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تمت عملية استقبال وإجلاء المسافرين وسط كافة التدابير الاحترازية والوقائية من فحوصات عمليات تنظيف مكثف ومستمر وتعقيم شامل لكافة المرافق، وفقاً لأعلى المعايير الصحية والمبادئ التوجيهية والتعليمات المعتمدة في هذا الشأن.

وأعلنت مراسي «بي آند أو» الذراع التشغيلية لموانئ دبي العالمية، عن إنجازها ختام الموسم السياحي البحري بالعمل وبشكل وثيق مع كافة مشغلي الرحلات البحرية السياحية والوكلاء البحريين، بشكل ملائم يضمن رضا شركائنا والعودة الآمنة لجميع ركاب الرحلات إلى بلدانهم، مراعين بالدرجة القصوى العناية بصحة الأفراد وسلامتهم، وذلك بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي والتنسيق مع كافة شركائها الاستراتيجيين، مثل هيئة دبي للطيران المدني، طيران الإمارات، جمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وهيئة الصحة بدبي.

وقال محمد المناعي، الرئيس التنفيذي لمراسي «بي آند أو» والمدير التنفيذي لميناء راشد: "تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" شملت كافة التدابير الاحترازية والوقائية، كما تم إرشاد موظفينا بكافة التدابير والبروتوكولات الاستثنائية المتعلقة بالصحة، وتأجيل جميع الفعاليات والأنشطة التي يجتمع فيها الحشود، حتى في غرف الاجتماعات المغلقة، وحصرنا تقديم الوجبات الغذائية في كافة المطاعم المتوفرة في مناطق أعمالنا على خدمات التوصيل“.

واوضح المناعي ان عملية الاجلاء تمت عبر طيران الامارات وفلاي دبي مشيرا الى ان نحو 80% من جنسيات الزوار من اوروبا وان معظم شركات السفن هي شركات اوروبية وان الموجود حاليا في الميناء 7 سفن في حين تم مغادرة السفن الاخرى الى وجهاتها الاصلية.

وأضاف: "إن السلاسة التي تم بها إنجاز ختام الموسم السياحي البحري وسط هذه الظروف الدولية الطارئة يؤكد على دور دبي العالمي في قيادة القطاع البحري وكفاءتها العالمية في استقبال 13 سفينة سياحية عملاقة وتمكين السياح والطواقم البحرية من المغادرة إلى أوطانهم بكل أريحية وسط إجراءات وقائية متميزة.

ونؤكد هنا أننا نضع كافة مواردنا وطاقاتنا في مراقبة الوضع عن كثب والتنسيق المباشر مع الجهات والسلطات الصحية، ونكرر التزامنا وامتثالنا لتوجيهات وتعليمات حكومة دبي المتعلقة بهذا الصدد".

من جهته قال حمد بن مجرن، نائب رئيس أول دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: "تتمتع دبي بمقومات عالمية في مواجهة التحديات في مختلف القطاعات ويأتي القطاع السياحي في أولوية هذه القطاعات. إن نجاح دبي في ختام موسمها السياحي البحري بمنتهى السلاسة ودون أي عوائق يعزز من مكانة دبي العالمية الرائدة في السياحة البحرية وقدرتها على مواجهة أي ظروف طارئة بكل كفاءة".

ويتمتع ميناء راشد بالقدرة على الاستقبال والتعامل مع سبع سفن سياحية عملاقة في آن واحد، كما أن مبنى حمدان بن محمد للمسافرين من أهم المرافق التي تعزز هذا الأداء المتميز، حيث يمكنه استقبال 14 ألف مسافر في اليوم. وقد فاز ميناء راشد في أبريل الماضي بجائزة أفضل محطة لسفن الرحلات السياحية في الشرق الأوسط، للمرة الـ12 على التوالي، ضمن جوائز السفر العالمية 2019. كما فاز الميناء أيضاً بجائزة أفضل ميناء للسفن السياحية في العالم، للعام الـ11 على التوالي.