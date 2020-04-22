إطلاق منصة رقمية لتوصيل المنتجات الاستهلاكية في الشارقة

المصدر: وام

أبرمت شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة اليوم - عن بعد مذكرة تفاهم مع جمعية الشارقة التعاونية تنص على إطلاق منصة رقمية وتطبيق ذكي مشترك بين الجانبين بهدف تسهيل عمليات التسوق وتوصيل المشتريات والبضائع والمنتجات لعملاء الجمعية.

وقع المذكرة وليد الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول وماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة التعاونية.

وأكد الصايغ أن الخدمة ستكون متاحة للجمهور خلال النصف الثاني من شهر يونيو المقبل و ستعمل الشركة على تخصيص 40 مركبة من أسطول مركباتها لتوصيل الطلبات المتسوقين من عملاء الجمعية في كافة مناطق إمارة الشارقة مع احتمالية زيادة العدد وفقاً لمستويات الطلب.

وأشار الصايغ إلى أن المذكرة نصت على إطلاق تطبيق ذكي مشترك بين الجانبين للتنسيق وضمان سرعة التوصيل للعملاء وفق أفضل المعايير ومستويات الجودة وتدابير السلامة إذ سيخضع بشكل دوري للتحديث والتطوير المستمر لافتاً إلى أن خدمة التوصيل ستكون متاحة للعملاء خلال أيام الأسبوع على مدار 16 ساعة يومياً من الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

وأضاف الصايغ أن التطبيق الموحد سيكون متوفرا من خلال متاجر (أبل ستور وأندرويد) للقيام بعمليات الشراء والتسوق والدفع وطلب الخدمات من جمعية الشارقة التعاونية والاستفادة من العروض الترويجية وجمع نقاط العضوية عبر التسوق الإلكتروني.

من جانبه ثمن ماجد سالم الجنيد الشراكة الاستراتيجية مع شركة الشارقة لإدارة الأصول التي تمتلك استراتيجية واضحة في مجالات متعددة منها النقل ويتميز هذا المشروع المشترك بإنشاء منصة إلكترونية تعتبر الأولى من نوعها في مجال التكامل بين الجهتين وذلك يعتبر أفضل مقياس لقدرتهما على الاستجابة السريعة لكل المتطلبات ونحن واثقون بأن هذه المنصة ستمتلك قدرات كبيرة لتحقيق القيمة والنمو المأمولين منها وذلك بفضل دعم وتوجيه الإدارات العليا للشركتين.