27.563 ألف جولة تفتيشية على أسواق أبوظبي خلال 22 يوما

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

بلغ إجمالي الجولات التفتيشية التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على المنشآت الاقتصادية المعنية ببيع وتناول الأطعمة والأندية الرياضية والمراكز التجارية منذ نهاية مارس الماضي حتى يوم الإثنين الماضي (22 يوما) نحو 27 ألف و563 جولة وفقا لمسح إحصائي لـ "البيان".

وأظهر المسح أن فئة المطاعم والمقاهي وعربات الأكل المتنقلة احتلت الترتيب بين المنشآت الاقتصادية التي شملتها الجولات التفتيشية بعدد 13 ألف و842 جولة تشكل حصة 50% من إجمالي الحملات التفتيشية ، وجاءت منافذ بيع الخضروات والفواكه في الترتيب الثاني بنحو 7844 جولة تفتيشية وبنسبة 28.5% ، تلتها الأندية الرياضية وصالونات النساء بعدد 3593 جولة تفتيشية وبحصة 13% ثم الصيدليات بنحو 2093 جولة تفتيشية وبحصة 7.5% من الجولات التفتيشية تلتها 1843 جولة تفتيشية على البقالات بحصة 6.7%.

وكشف المسح الإحصائي عن أن الجولات التفتيشية أسفرت عن توقيع عقوبات صارمة على المحلات المخالفة ، وبلغ عدد هذه العقوبات 253 عقوبة تنوعت بين إغلاق ومخالفة وإنذار ،وبلغ عدد المنشآت المغلقة 6 محلات ومطاعم وأندية كما تم توجيه 22 مخالفة إضافة إلى 225 إنذار. وكانت قرارات الإغلاقات والإنذارات والمخالفات تراجعت خلال الأيام من 16 إلى 18 أبريل إلا أنها عادت يومي 19 و20 أبريل حيث تم خلال اليومين 2173 حملة تفتيشية أسفرت عن صدور قرارات بإغلاق 3 محلات وتوجيه مخالفات لنحو 4 محلات ومراكز إضافة إلي 16 إنذارا.

وكثفت الدائرة حملاتها التفتيشية على الأسواق بدءا من يوم 30 مارس الماضي الذي نزامن مع ظهور تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 ، حيث تلقت شكاوي من مستهلكين بإرتفاع أسعار بعض السلع والخدمات ، وخلال الفترة من 30 مارس إلى 18 أبريل نظمت الدائرة نحو 24 ألف و849 جولة منها 19784 جولة تفتيشية. وشملت الحملات التفتيشية للدائرة منافذ البيع ومحلات بيع الخضروات والفواكه والمطاعم والمقاهي والصيدليات ومنشآت التحقق من المستلزمات الطبية ومراكز التسوق ، والصالونات النسائية والأندية الرياضية، وأضافت في الأيام الأخيرة لجولات مفتشيها محلات الصرافة حيث وجهت إليها 234 جولة.

ووجهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مالكي ومدراء محلات الصرافة وتحويل الأموال العاملة في امارة ابوظبي بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية المانعة لإنتشار فيروس كورونا كوفيد 19 . وحددت الدائرة في تعميم لها أمس 3 ضوابط يجب الإلتزام بها أولها ضرورة تطبيق تدابير التباعد الجسدي بين الزبائن والمتعاملين والفصل فيما بينهم في المحلات ، وثانيهما وضع علامات على الأرضيات في داخل المحلات وامام الكاونترات، وثالثا تطبيق إجراءات التعقيم للموظفين قبل الدخول مباشرة ومباشرة العمل وتعقيم أسطح الكاونترات بشكل متواصل.