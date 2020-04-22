شركة ناشئة في in5 تطلق تحديات لياقة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم، إطلاق شركة «انفوتا» الناشئة للتكنولوجيا، سلسلة من تحديات اللياقة البدنية الرقمية لتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة التمارين الرياضية التي تساعدهم على المحافظة على صحتهم ونشاطهم خلال فترة بقائهم داخل منازلهم.

والمشاركة في التحديات مجانية. ويعرض الموقع الإلكتروني Inphota.com/events التحديات الافتراضية المتاحة باللغتين العربية والإنجليزية ويتيح التسجيل في الفعاليات.

وتشير أرقام الشركة إلى النمو الكبير في العام الماضي بأعداد المشاركين ضمن الفعاليات الرياضية المقامة في دولة الإمارات، حيث ازدادت بنسبة سنوية وصلت إلى 64٪. ولكن مع توقف الفعاليات الجماهيرية في الآونة الأخيرة، قد يفقد الرياضيون وعشاق اللياقة البدنية حماسهم لمتابعة التدريبات والتمارين، في غياب الأنشطة والفعاليات التي توفر لهم الدافع والهدف.

كما تظهر دراسة بحثية أجرتها الشركة، وشملت أكثر من 10 آلاف مشاركة، أن عوامل التحفيز الأساسية للمشاركين في الفعاليات توزعت بشكل أساسي ضمن ثلاث فئات وشملت: تحسين الصحة العامة العامة (بنسبة 25% من المشاركات)، والترفيه والاستمتاع بأجواء المسابقات (بنسبة 15%)، والحصول على التقدير والمكافآت (بنسبة 9%).