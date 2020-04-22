الإمارات تشارك بمنتدى افتراضي لمناقشة تحديات صناعة المعارض

المصدر: الشارقة - البيان

شارك سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عضو الجمعية الدولية للمعارض والفعاليات فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المنتدى الإقليمي الذي نظمته الجمعية الدولية للمعارض والفعاليات فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤخراً من خلال تقنية الاجتماعات الافتراضية، وجاء بعنوان «التحديات والحلول وأثرها على صناعة المعارض ومستقبل العاملين بها».

ودعا المدفع إلى إعادة تعريف طريقة إقامة المعارض من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتطوير مفهوم جديد لقطاع المؤتمرات والمعارض والفعاليات، والعمل على إدخال تقنيات الاتصال من الجيل الخامس والروبوتات والذكاء الاصطناعي، مؤكداً ضرورة ربط خطط التعافي الاقتصادي بالقطاع، واعتباره جزءاً أساسياً من تلك الخطط.

وشهد المنتدى مشاركة ديفيد دوبورا الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية للمعارض والفعاليات، وبلال البرماوي رئيس فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجمعية الدولية للمعارض والمؤتمرات، إلى جانب مشاركة أكثر من 250 مشاركاً من مختلف دول المنطقة.

وتناول المنتدى التحديات التي يواجهها قطاع المؤتمرات والمعارض في ظل التداعيات الاقتصادية التي فرضها انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، حيث أكد المشاركون ضرورة توفير برامج وحزم دعم حكومية خاصة بقطاع المؤتمرات والمعارض، ودعوة الهيئات المختصة بفتح إصدار التراخيص للمنظمين لعام 2021م، فضلاً عن دعم الأحداث الافتراضية في الفترة الحالية تمهيداً لاعتمادها كداعم مستقبلي للفعاليات.