شركة أمريكية تؤسس مقراً في Hub71

المصدر: (أبوظبي ـ لبيان)

أعلنت شركة «إنكنتري»، أبرز مزودي خدمات البيانات السحابية في الولايات المتحدة، عن اختيار Hub71، منصة التكنولوجيا في أبوظبي والتي تقودها شركة «مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، لتكون شريكاً ومقراً لها بمنطقة الشرق الأوسط.

واختيرت«إنكنتري» أخيراً كواحدة من «أكثر الشركات ابتكاراً في العالم 2020» من قبل مجلة الأعمال العالمية، «فاست كمبنى». كما منحتها مؤسسة «جارتنر» للأبحاث لقب «المورد المميز في الخصوصية 2020»، وتنتشر عمليات الشركة في أكثر من 70 دولة. ولديها قائمة ممتدة من المستثمرين الاستراتيجيين بجميع أنحاء العالم، بما في ذلك شراكتها مع وحدة الشركات الناشئة في «مبادلة للاستثمارات المالية»