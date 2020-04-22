الغرفة العربية البرازيلية تناقش تأثيرات «كورونا»

المصدر: (دبي - البيان)

تعقد الغرفة التجارية العربية البرازيلية اليوم ندوتها الثانية عبر الإنترنت تحت عنوان «اللوجستيات الدولية: التحديات والتطورات في ظل انتشار فيروس كورونا 19»، والتي ستركز فيها على التحديات والفرص الحالية في مجال الخدمات اللوجستية ونقل السلع على مستوى التجارة الدولية في ظل الأوضاع الراهنة. وتهدف الغرفة من خلال هذه الندوة إلى المساعدة على تحديد الآفاق الحالية وطويلة الأمد في مجال اللوجستيات والنقل.

ومن المقرر أن تناقش الندوة أيضاً مسألة الشحن البحري، وكيف أدى الوضع الراهن إلى تعزيز حركة الشحن بين البرازيل والدول العربية وبتكاليف أقل. ومن بين المتحدثين دينيس ليستر، نائب رئيس تطوير الشحن بطيران الإمارات.