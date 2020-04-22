«الاتحاد للطيران» تأمل استئناف خدمات «فيرجين» قريباً

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

أعربت «الاتحاد للطيران» عن أسفها لوضع «فيرجين» أستراليا تحت الحراسة القضائية الطوعية نتيجة تداعيات «كورونا».

وقال ناطق باسم الشركة لـ «البيان الاقتصادي» أمس، إن الشركة عملت بشكل وثيق على مدار الأسابيع الماضية وكافة المساهمين لإيجاد وسيلة لتجنب وضع فيرجين أستراليا تحت الحراسة القضائية، لكن المحاولات لم تنجح.

وأوضح أنه في ظل أزمة «كوفيد-19» لن نتمكن من توفير المزيد من الدعم المالي لها في الظروف الحالية، معرباً عن أمله أن تسمح الحراسة القضائية من استئناف الخدمة وأن تظل فرص الأعمال مفتوحة لإجراء نقاشات حول استمرار التعزيز المشترك.

وتابع المتحدث: «يتعرض قطاع الطيران لأكبر التحديات على الإطلاق، ولذا يتوجب علينا التركيز على مواكبة التطورات ذات الصلة بـ (كوفيد-19) وتعزيز جهودنا لوضع خطط التعافي إلى جانب دعم ضيوفنا وموظفينا والعمل بشكل يضمن مستقبل مستدام وتوفير خدماتنا في قطاع السفر».