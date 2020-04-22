«موانئ دبي» تعزّز التجارة حول العالم بمنصات رقمية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «موانئ دبي العالمية» أدوات وخدمات لوجستية متطورة على شبكة الإنترنت تُغطي الشحن البحري والبري والجوي حول العالم.

وبفضل النظام المتصل لمنصات عدة، سيتمكن وكلاء الشحن وجميع الشركات من حجز شحنات البضائع من وإلى أي مكان في العالم، وعن طريق أية ترتيبات تشمل الشحن البحري والبري والجوي. وتمثل هذه المبادرة خطوة كبيرة إلى الأمام في رقمنة إدارة اللوجستيات والتي تهدف إلى زيادة كفاءة سلاسل التوريد العالمية ووضوحها ومرونتها.

وقامت «موانئ دبي العالمية» بتسريع عملية البدء في تشغيل المنصات المُخطَّط لها بالفعل وذلك لمساعدة الشركات على مواجهة التحدي المتمثل في أزمة «كوفيد-19» والحفاظ على تدفق التجارة التي تشمل التوريدات الغذائية والطبية الحيوية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «نعتقد أن منصاتنا الجديدة، والتي تشمل اتحاد الشحن الرقمي، ستساهم في خلق فرص تجارية جديدة لعملائنا، حتى في أوقات الانكماش الاقتصادي المفاجئ».