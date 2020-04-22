تمديد موعد سداد الضريبة المضافة إلى 28 مايو

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أمس، أنها مددت الحد الأقصى لموعد تسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة عن الفترات المنتهية 31 مارس 2020 إلى 28 مايو المقبل.وأوضحت أنه جرى اتخاذ القرار بشكل استثنائي لتمكين المسجلين من القيام بالتزاماتهم الضريبية في ظل تزامن مواعيد تقديم الإقرارات مع إجراءات تقييد الحركة على مدار 24 ساعة في بعض مناطق الدولة.

وأكدت الهيئة أن المسجلين لضريبة القيمة المضافة الذين يقدمون إقراراتهم عن فترات ضريبية شهرية يتوجب عليهم تسليم إقراراتهم الضريبية وسداد الضريبة المستحقة عن الفترة من 1 إلى 31 مارس 2020 بحدٍ أقصى 28 مايو، موضحةً أنه يتعين على المسجلين لضريبة القيمة المضافة الذين يقدمون إقراراتهم عن فترة ضريبية ربع سنوية تسليم إقراراتهم الضريبية وسداد الضريبة المستحقة للفترة من أول يناير إلى نهاية مارس بحدٍ أقصى 28 مايو 2020.