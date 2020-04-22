بنك دبي التجاري يطلق حملة «معاً سوف ننتصر»

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي التجاري، أمس، إطلاق حزمة مبادرات تحت شعار «معاً.. سوف ننتصر»، بهدف دعم الأفراد والشركات المتأثرين اقتصادياً بجائحة الفيروس التاجي «كورونا».

أفراد

وشملت المبادرات الخاصة بالأفراد الحصول على فترة سماح من السداد عبر التقدم بالطلب والتوقف عن سداد الأقساط المستحقة على قروضهم الشخصية والعقارية والسيارات وبطاقات الإئتمان، وتأجيلها لمدة تصل إلى 3 شهور دون احتساب أي رسوم مصرفية إضافية.

وفيما يخص القروض العقارية، فيمكن للمتقدمين الحصول على قرض عقاري بفائدة مخفضة لمدة 12 شهراً، مع 5٪ إضافية على نسبة القرض إلى القيمة. أما عمليات السحب النقدي ببطاقة الخصم فستكون مجانية حتى 30 يونيو المقبل من أي جهاز صراف آلي في كافة إمارات الدولة.

كما يمكن لحاملي بطاقات الإئتمان تحويل المبالغ المستحقة على بطاقاتهم إلى خطط دفع مرنة برسوم مخفضة، فضلاً عن خطة سداد ميسرة بفائدة صفرية 0%، لحاملي بطاقات «دبي التجاري» الإئتمانية، للرسوم المدرسية والنفقات الاستهلاكية المختلفة.

وسيتمكن المتعاملون الذين قاموا بإلغاء حجوزات السفر الخاصة بالفترة من أبريل إلى يونيو 2020، التي تم حجزها بواسطة بطاقاتهم الإئتمانية من استرداد رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية التي يفرضها البنك.

ويمكن لحاملي بطاقات «دبي التجاري» الحصول على ما يصل إلى 25٪ استرداد نقدي على مختلف النفقات والتسوق عبر الإنترنت، والرفاهية وغيرها الكثير من أشهر العلامات التجارية. كما قام البنك بتخصيص خط لمساعدة العملاء الذين يحتاجون إلى مساعدة في إنجاز معاملاتهم المصرفية عبر القنوات الرقمية

مؤسسات وشركات

أما المبادرات الخاصة بالمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة، فيمكنها تأجيل سداد الأقساط المستحقة لمدة تصل إلى 3 شهور دون احتساب رسوم مصرفية إضافية. كما يتيح البنك خيار فتح حساب (CBD Starter) دون حد أدنى للرصيد للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبإمكان متعاملي «دبي التجاري» من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من التسجيل المجاني للقنوات الرقمية للبنك لإجراء معاملاتهم المصرفية اليومية، فضلاً عن الاستفادة من الرسوم المخفضة على الخدمات الأخرى.

وبإمكانهم الاستفادة من خدمة تحويل الأموال محلياً ودولياً عبر المنصات الرقمية للبنك برسوم مخفضة، حيث سيتم إيقاف التحويل في فروع البنك اعتباراً من 30 يونيو المقبل.

كما يمكن للمتعاملين تحديث تفاصيل رخصهم التجارية عبر المنصات الرقمية، وتتبع المعاملات بشكل فوري وتحميل مستندات تحصيل الصادرات بشكل آمن من خلال منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات والحصول على تحديثات فورية حول حالة المعاملة.

دعم

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «ندعم هذه التدابير بشكل كامل ونأمل أن تكون مبادرات»دبي التجاري«متممة للجهود الوطنية للحفاظ على متانة الاقتصاد الوطني».

وقال أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: «نسهم من خلال مبادراتنا في تقليل الآثار الاقتصادية السلبية لمتعاملينا والمجتمع بشكل عام. إذ نحرص على دعم متعاملينا بشتى الطرق، وتمثل مبادراتنا مدى التزام البنك بمسؤوليته في دعم متعامليه خلال الأزمات».