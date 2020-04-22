«محاكم دبي المالي» تتيح تسجيل الوصايا عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أمس، قيامها بتهيئة أنظمة رقمية جديدة لتسهيل التواصل والتعاملات مع خدمة الوصايا التابع لها في ظل جائحة الفيروس التاجي «كورونا»، حيث طورت خاصية إجراء مكالمات الفيديو عبر الإنترنت لربط المتعاملين مع مركز خدمة تسجيل الوصايا، عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب؛ لتسجيل وصاياهم عن بُعد.

ووفقاً لذلك، سوف تجمع عملية التسجيل بين الموصي واثنين من الشهود عبر مكالمة الفيديو، يمكن بعدها تحميل الوصايا مباشرة عبر النظام وإرفاق التواقيع الإلكترونية لاعتماد الوصية بعد إقرار الشهود عليها، وبمجرد التسجيل سيتم حفظ الوصية كملف مُشفّر لمدة 120 عاماً في أرشيف المحاكم.

كفاءة قانونية

وقال القاضي عمر المهيري، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «بحثنا عن فرص جديدة لمساعدة الجمهور من خلال بنيتنا التحتية الرقمية، إذ يتيح لنا عصر التحول الرقمي في المجال القانوني استبدال العمليات التقليدية بتقنيات مبتكرة؛ لتحقيق الكفاءة القانونية واليقين للأفراد ومجتمع الأعمال».

وأضاف: «هناك خيار آخر لتسجيل الوصية، باستخدام سجل افتراضي يتيح للأشخاص الذين يعيشون بالخارج إنشاء وتسجيل وصية لدى محاكمنا باتصال واسع النطاق، حيث يمكن للمستثمرين والمقيمين السابقين الوصول للسجل الافتراضي من أي مكانٍ حول العالم، وتوصيلهم عبر الفيديو، بموظف امتثال في دبي».

وتابع: «على الوصية استيفاء بعض المتطلبات لتكون قابلة للتسجيل، كما وضع مركز خدمة الوصايا قائمة بالممارسين القانونيين الذين استوفوا المعايير فيما يتعلق بإلمامهم بقواعد وصيغة وصايا محاكم المركز».

خيارات مرنة

وقالت ريم الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمحاكم المركز: «نأخذ على عاتقنا مهمة توفير خيارات مرنة والتميز في الخدمة، ومن خلال تسخير الابتكار، نأمل أن يجلب هذا التطبيق التكنولوجي الصغير مزيداً من الراحة واليقين للجمهور عند اتخاذ قرار تسجيل الوصية».

صياغة مؤتمتة

كما توفر محاكم المركز خدمة الصياغة المؤتمتة عبر الإنترنت لوصايا العقارات، وملكية الأعمال، والأصول المالية، مع ملاحظات توضيحية شاملة حال رغب الفرد في صياغة الوصية بنفسه، ويمكن تنزيل وثيقة الحد الأدنى من المتطلبات من الموقع الإلكتروني لمركز خدمة الوصايا حال رغبة المتعامل بصياغة الوصية الكاملة بنفسه.

ويعد مركز خدمة الوصايا مبادرة مشتركة بين حكومة دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي لمنح المقيمين والمستثمرين غير المسلمين في الإمارات، خيار تأمين أصولهم ومستقبل أسرهم من خلال قانون الوصية المعترف به.