«دانة غاز» تبيع أصولها المصرية لدفع المستحقات

المصدر: ( دبي - وائل الخطيب)

قالت «بلومبيرغ» أمس، إن شركة «دانة غاز» تخطط لاستخدام عائدات بيع أصولها المصرية لسداد ما قيمته 397 مليون دولار قائمة من صكوكها المستحقة أكتوبر المقبل في حال إتمام الصفقة.

ووفقاً لخطاب الرئيس التنفيذي، باتريك ألمان وورد، في اجتماع المساهمين أمس الثلاثاء، فإن منتجة الطاقة في الشارقة، سوف تستخدم مركزها النقدي لتعويض أي نقص في المدفوعات. وقال: «في حال لم تتم عملية البيع، فإن الشركة ستستكشف بالفعل آليات مختلفة لجمع الأموال لسداد قيمة الصكوك».

وكانت «دانة غاز» قد ذكرت في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، أن عملية بيع الأصول في مصر تأثرت بجائحة الفيروس التاجي «كورونا»، ولم يكن بالإمكان استكمالها نهاية مارس الماضي.