شراكة أكاديمية لتعزيز التميّز الحكومي في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

وقعت أكاديمية أبوظبي الحكومية مذكرة تفاهم مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بهدف تطوير المواهب في الإمارة، وتصميم وتقديم برامج متخصصة في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي تضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية.وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تنسيق مراكز للتقييم والتطوير لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الصلة، وتطوير وتقديم برامج تدريبية تستند إلى بحوث ودراسات، توفر أدوات تكنولوجية وتقنيات أساسية تسهم في رسم مستقبل الإمارة.

كما يأتي إطلاق البرامج التدريبية في إطار جهود الأكاديميتين في دعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة كواحدة من أهم منصات الأعمال والابتكار والبحوث ومؤشرات التنمية، ومن المتوقع أن تسهم البرامج الجديدة في دعم أهداف التحوّل نحو اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة.