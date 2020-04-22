تعديل تصنيف شركة عُمان للتأمين إلى «مستقر»

المصدر: (دبي - البيان)

عدّلت وكالة «إيه إم بست» تصنيف النظرة المستقبلية المتوقعة لشركة عُمان للتأمين، للمستوى «المستقر»، مع تصنيف مركزها المالي بالمستويين (A/‏ممتاز) و(A) من حيث الجدارة الائتمانية باعتبارها إحدى شركات إصدار وثائق التأمين طويلة الأجل.جاء التعديل عقب سلسلة إجراءات تصحيحية صارمة طبقتها الشركة على صفقات التأمين والاستثمار، وتتوقع الوكالة أن تؤدي الإجراءات إلى تدعيم أداء الشركة، بما يعكس قوة الميزانية العمومية التي وصفتها بـ"شديدة القوة"، إضافةً إلى قوة أدائها التشغيلي وحيادية موجز أعمالها التجارية وتفوقها في إدارة المخاطر بمجال التأمين.

وذكرت الوكالة: «انخفضت إيرادات أقساط التأمين في الشركة خلال 2019 هامشياً، بالغةً 3.5 مليارات مقابل 3.7 مليارات درهم في 2018، وذلك كجزء من الاستراتيجية الانتقائية لمحفظة استثمارات المجموعة».