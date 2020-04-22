منصة تفاعلية لاستكشاف افتراضي لأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مبادرة #StayCurious، وهي منصة إلكترونية مبتكرة للاستكشاف الافتراضي، توفر للجمهور في جميع أنحاء العالم محتوى تعليمياً وترفيهياً، وتمنح المنصة تجربة تفاعلية شاملة باستخدام تقنية الـ 360 درجة، والتي تتيح القيام بجولة افتراضية تنقلهم من منازلهم إلى عالم من المعرفة والترفيه والمناظر الخلابة.

فرصة استثنائية

وقالت الدائرة إنه في ظل الظروف الاستثنائية العالمية الحالية، بما فيها القيود على السفر وإجراءات الحجر المنزلي والتي فرضت واقعاً جديداً على قطاع السياحة في العالم، تأتي مبادرة #StayCurious لتقدم لمحبي المعرفة والاستكشاف فرصة استثنائية لإطلاق العنان لشغفهم، من خلال 5 محاور رئيسية:

- المغامرة: منصة تجمع عدداً من الجولات الافتراضية والتجارب السياحية التي ستنقل الزوار إلى أبرز المعالم والوجهات في أبوظبي، كما أنها تقدم نبذة تاريخية ومعلومات قيّمة تروي قصة كل منها.

- الانفتاح: محتوى يُعنى بتقديم أفضل عروض الطهي من خلال سلسلة من ورش الطهي وطرق تحضير أشهى الوجبات، من تقديم عدد من كبار الطهاة في الإمارة.

- المعرفة: دعوة للمستخدمين لتوسيع آفاق معرفتهم من خلال عدد من الدورات الافتراضية المجانية والمحتوى التعليمي المجاني المقدم من نخبة من أفضل المؤسسات، والتي تشمل: مهارات من غوغل، كورسيرا، تاريخ الإمارات، ومكتبة.

- الإبداع: منصة للتجارب الافتراضية الخاصة بمبادرة «ثقافة للجميع» التي قامت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بإطلاقها مؤخراً لتتيح للجمهور فرصة استكشاف أبرز المعالم الثقافية في أبوظبي.

- الترفيه: سلسلة من الأحداث والفعاليات الافتراضية التي تعتزم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إطلاقها في الأسابيع القليلة المقبلة، بالتعاون مع شركائها المحليين، لتقديم مادة ترفيهية للجمهور وهم في منازلهم.

معرفة وترفيه

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي بالإنابة: «نهدف من خلال مبادرة #StayCurious إلى تقديم منصة تجمع الناس من مختلف أنحاء العالم، وتوفر لهم تجربة استثنائية تثري يومياتهم بمزيج من المعرفة والتسلية والترفيه، وتكون بمثابة فرصة للتأمل والتفكر، وتحاكي فضولهم وتُؤكد على شغفنا للاستكشاف والتعرف أكثر على بعضنا البعض رغم التحديات الحالية».

وأضاف: «لطالما اشتهرت أبوظبي بكرم الضيافة، فعلى الرغم من التباعد الاجتماعي، نتطلع للترحيب بالزوار الافتراضيين في قلب مدينتنا، لتكون هذه التجربة المبتكرة حافزاً يحثهم على زيارتها في المستقبل القريب».