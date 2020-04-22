«الإمارات للشحن الجوي» تنقل البندق برحلة تشارتر إلى أستراليا

المصدر: (دبي - البيان)

تعاونت الإمارات للشحن الجوي مع شركة «أجيليتي» للخدمات اللوجستية العالمية، لتشغيل رحلة تشارتر نقلت 50 طناً من معجون البندق الطازج من إسطنبول إلى ملبورن عبر دبي.

ويعمل موظفو الإمارات للشحن الجوي حول العالم على مدار الساعة يومياً لضمان نقل الاحتياجات الأساسية إلى مختلف الدول. وشغلت الناقلة طائرة بوينغ 777-300ER لخدمة الرحلة «ئي كيه 122» من إسطنبول إلى دبي والرحلة «ئي كيه 406» من دبي إلى ملبورن في 17 أبريل. وتعد تركيا منتجاً عالمياً للبندق الذي يدخل كمكوّن أساسي في تصنيع العديد من منتجات السكاكر والحلويات.

وقال هيران بيريرا، نائب رئيس أول طيران الإمارات للتخطيط وعمليات الشحن: تلعب الإمارات للشحن الجوي دوراً مهماً في حركة السلع الأساسية حول العالم. ونحن نواصل العمل يومياً لنقل مئات الأطنان من الإمدادات الطبية للمساعدة في مكافحة (كوفيد-19) في مختلف الدول. وسعدنا بالتعاون مع أجيليتي في تنظيم هذه الرحلة الخاصة ونقل معجون البندق من تركيا ليستخدمه عملاؤنا في أستراليا في صناعة مختلف أصناف السكاكر والحلويات.

وقال مايكل بلوفوس نائب رئيس أول خدمات الشحن العالمية في أجيليتي: أثبت العمل الجماعي لنقل هذه الشحنة في الوقت المناسب كفاءة المتخصصين من ذوي الخبرة، وحرصهم على ضمان استمرارية عمليات الشحن حول العالم.

وتغطي شبكة الإمارات للشحن الجوي حالياً ما يزيد على 50 وجهة عالمية، وتخدمها بطائرات الشحن بوينغ 777 وبطائرات الركاب بوينغ 777-300ER. ونقلت منذ يناير ما يزيد على 93 ألف طن من المنتجات سريعة العطب وأكثر من 20 ألف طن من الأدوية.