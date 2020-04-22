خدمة لتوصيل البقالة عبر تطبيق «كريم ناو»

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت منصة كريم الإلكترونية إطلاق خدمة لتوصيل البقالة في دبي عبر تطبيق كريم ناو، لمساعدة العملاء وتلبية احتياجاتهم اليومية خلال هذه الفترة العصيبة. والخدمة تقدمها الشركة عند الطلب لعملائها عبر توصيل منتجات البقالة وغيرها من المواد الأساسية في وقت قصير، والتي تُعزز من التزام منصة كريم بتزويد العملاء بباقة شاملة من الخدمات التي يمكن طلبها بكل سهولة عبر التطبيق.

ويُمكن للعملاء الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة تحميل تطبيق كريم ناو واختيار المتجر أو نقطة البيع المفضلة لديهم، ومن ثم تحديد حاجياتهم من ضمن قائمة المواد المتوفرة وإضافتها إلى سلة مشترياتهم الخاصة.

وبمجرد التحقق من قائمة المشتريات، يُمكن للعملاء إضافة موقعهم واختيار طريقة الدفع، وسيقوم أحد كباتن كريم بتوصيل الطلب في غضون ساعة واحدة، وهذه مدة زمنية هي الأسرع والأقصر في الوقت الراهن بالمقارنة مع الخدمات الأخرى المتوفرة في السوق.