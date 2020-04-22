1.2 مليار تجارة أبوظبي من الأغذية والمشروبات في يناير

المصدر: (أبوظبي - وام)

بلغت قيمة تجارة الأغذية والمشروبات في إمارة أبوظبي نحو 1.2 مليار درهم خلال شهر يناير بحسب الاحصائيات التي يصدرها مركز الإحصاء - أبوظبي ضمن تقرير تجارة السلع غير النفطية للإمارة.

وشكلت قيمة تجارة الأغذية والمشروبات المسجلة خلال الشهر الأول من العام نحو 7.9 % من إجمالي قيمة هذا النوع من السلع طيلة 2019 والتي بلغت 15.2 مليار درهم.

وتقتصر تجارة الأغذية والمشروبات التي يرصدها مركز الإحصاء على تلك التي دخلت من المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي أو خرجت منها خلال يناير. ولا تشمل الصفقات التجارية التي تمت عبر المنافذ الأخرى في دولة الإمارات.

وتستحوذ الدولة على نحو 18% من إجمالي تجارة البلدان العربية من السلع الغذائية، كما تعد مركز التصدير الأول في المنطقة العربية للأغذية والمشروبات. ووصلت قيمة واردات الإمارة من الأغذية والمشروبات إلى 477 مليون درهم في يناير في حين بلغت قيمة الصادرات نحو 500 مليون درهم والمعاد تصديره 270 مليونا.

ومن المنتظر زيادة نشاط تجارة الأغذية والمشروبات في أبوظبي والإمارات خلال 2020 خاصة مع حرص الحكومة على تأمين السوق بكافة احتياجاته من السلع الاستهلاكية في ظل الظروف المستجدة الراهنة.