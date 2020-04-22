«دي إتش إل» تطلق خدمة شحن من الصين للمنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت «دي إتش إل غلوبال فورواردينغ» خدمة الشحن الجوي لنقل 100 طن أسبوعياً من البضائع للمؤسسات والحكومات من الصين إلى الشرق الأوسط.

وبفضل موقع دبي الاستراتيجي كبوابة عبور إلى الدول في المنطقة، تحرص الشركة على جمع الشحنات من كل أنحاء الصين في قوانغتشو وشحنها جواً عبر دبي إلى وجهات مختلفة في أفريقيا والشرق الأوسط خلال يومين أو ثلاثة أيام. وبفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية الفائقة التطور، استحقت دبي مكانتها كبوابة عبور بين الصين وأفريقيا والشرق الأوسط.

يذكر بأن أفريقيا هي ثالث أكبر شريك تجاري لدبي من حيث الحجم، وقد نمت التجارة غير النفطية لأفريقيا مع دبي بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي لتشكل نسبة 10.5٪ من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي في العام 2018.

وسيتم تشغيل الخط من الصين لمدة 4 أسابيع إلا أن الشركة تسعى لتوفير طرق آمنة لوصول البضائع إلى أفريقيا وزيادة الشحنات إلى المنطقة على المدى البعيد.