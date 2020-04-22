بوابة المقطع تعزّز منصة «مارجو» الرقمية

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت بوابة المقطع التابعة لموانئ أبوظبي خدمة جديدة على منصتها الرقمية للخدمات اللوجستية «مارجو» لتسهيل عملية حجز المستودعات والمساحات التخزينية في أبوظبي.

وتتيح الخدمة الجديدة إمكان حجز مساحات تخزينية ضمن مرافق المستودعات النموذجية والمستودعات المتخصصة المبردة لحفظ السلع والبضائع بما يشمل المواد الغذائية والطبية لفترات قصيرة أو متوسطة للمتعاملين عن طريق نظام رقمي مبسط يمكن من خلاله إتمام الإجراءات بكل يُسر وبتكلفة منخفضة.

وتشمل مجموعة المستودعات المتوافرة على المنصة، مرافق تخزينية متطورة في قلب مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي، تتميز بموقعها الاستراتيجي بين أبوظبي ودبي، وبمرافق مزودة قدرات التحكم الكامل في درجة حرارة ومساحات التخزين إضافة إلى كونها حائزة تصنيفاً من الدرجة الأولى، وهي واحد من أعلى معايير الصناعة في مجال إدارة المستودعات والتخزين.

وأكدت الدكتورة نورة الظاهري، رئيس المجموعة الرقمية لموانئ أبوظبي الحرص على طرح المزيد من الحلول المبتكرة لدعم المتعاملين وتعزيز قدرات منصة «مارجو»، من خلال تسهيل عمليات حجز المساحات التخزينية قصيرة ومتوسطة الأجل لمختلف أنواع السلع من خلال خدمة رقمية مبسطة وسهلة الاستخدام ومنخفضة التكلفة.

وقالت حرصاً منا على تيسير تخزين المواد الحيوية في هذه الأوقات، يسرنا الإعلان عن إلغاء كافة الرسوم الإدارية للمعاملات الخاصة بحجوز مساحات التخزين المخصصة للمواد الغذائية والطبية عبر منصة «مارجو» فور إطلاق الخدمة وذلك تماشياً مع جهود موانئ أبوظبي في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.