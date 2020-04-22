غرفة الشارقة تقيم ورشة لرواد الأعمال

المصدر: (الشارقة - البيان)

شارك أعضاء مركز تجارة 101 التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة من رواد الأعمال وعدد من المهتمين في تأسيس مشاريع تجارية خاصة بهم، في ورشة عمل أقيمت عن بُعد بعنوان «خطوات تطوير رواد الأعمال في ظل الأزمات» التي نظمها البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية دبي لريادة الأعمال، بالتعاون مع غرفة الشارقة.

وتناولت الورشة التي قدمها الخبير المالي الدكتور عبدالله العوضي، مفهوم ريادة الأعمال ومهارات رائد الأعمال الناجح في الأزمات وكيفية تطويع التحديات للاستفادة منها، حيث أكد المحاضر أهمية أن يتسم رائد الأعمال بالإبداع، وأن يُلم بالمهارات الخمس وهي «القدرة على التفاوض، ووضع خطط العمل، والمرونة والانضباط، وإدارة المال وتحليل وفهم السوق».

وأكد محمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة أن التعاون الغرفة في تنظيم الورشة يأتي في إطار الحرص على التنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتخصصة، لاستقطاب البرامج التدريبية المتطورة للإسهام في تعزيز الدور الحيوي لرواد الأعمال في ظل الظروف الراهنة المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بهدف تطوير مهاراتهم وتحسين قدراتهم على مواجهة أي تأثيرات قد تطرأ.