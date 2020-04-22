غرفة دبي تنظّم ورشة لتعزيز سلامة الموظفين

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ممثلةً بمركز أخلاقيات الأعمال مؤخراً ورشة تدريبية إلكترونية حول صحة وسلامة الموظفين في الفترة الحالية التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ونظم الورشة التدريبية الإلكترونية فريق عمل صحة ورفاهية الموظفين التابع لشبكة غرفة دبي للاستدامة، وذلك بهدف التعرف على الاستراتيجيات الناجحة المختلفة والممارسات والإجراءات المتنوعة التي يمكن للشركات اعتمادها وتطبيقها للحفاظ على صحة وسلامة ورفاهية موظفيهم في فترة انتشار الفيروس.

وتحدث في الورشة التدريبية ماهي محمد، الرئيس التنفيذي للعمليات، خدمات الدعم في شركة دلسكو، وجيهان الصغير، رئيس الموارد البشرية في شركة «إتش بي الشرق الأوسط»، ومانيشا ميشرا، نائب المدير العام في مجموعة «ترانسورلد».

وتناول المتحدثون عدداً من التوصيات المهمة والأساسية للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين خلال هذه الأوقات الحرجة، وأبرزها قيام المسؤولين في الشركة بمخاطبة الموظفين باستمرار والتخفيف عليهم ما يساهم في خفض معدلات التوتر والقلق لديهم.

وأشار الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي إلى أهمية هذه الورشة التدريبية الإلكترونية في تعزيز وعي الشركات بضرورة الاستثمار في صحة وسلامة موظفيهم وسط التحديات الحالية المرتبطة بانتشار وتأثير فيروس كوفيد 19 .