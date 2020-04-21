إيرادات «اتصالات» الفصلية تنمو 1% إلى 13.1 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» نمو إيراداتها الفصلية الموحدة بنسبة 1% لتصل إلى 13.113 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 12.989 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت المجموعة، في افصاح لسوق أبوظبي اليوم، أن أرباحها الصافية بلغت 2.534 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 2.623 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2019.

بينما بلغت الأرباح المنسوبة إلى حاملي أسهم الشركة نحو 2.179 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وحافظت ربحية السهم على نفس القيمة بنحو 0.25 درهم.